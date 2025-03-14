В Україні розповіли, що текст угоди про корисні копалини готовий. Раніше західні медіа писали про імовірні зміни
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Україна та США завершили переговори щодо угоди про рідкоземельні корисні копалини — текст документа готовий. Раніше західні медіа повідомляли про імовірні зміни та нові бажання Дональда Трампа в контексті цієї угоди.
Про це заявила міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Інтерфакс-Україна.
За її словами, американська сторона ще не визначилася з датою та умовами підписання, але Україна готова це зробити будь-коли.
Що передувало
Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацбовувати.
Угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського у Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп та президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Тоді документ не підписали.
Після суперечки Трампа і президента України Володимира Зеленського 28 лютого в Білому домі американські посадовці продовжили спілкуватися з українською стороною про угоду. Вони закликали радників Зеленського змусити президента України відкрито вибачитися перед Трампом.
Увечері 4 березня Зеленський заявив, що зустріч із Трампом «пройшла не так, як передбачалось», — і це необхідно виправити. Україна, за словами Зеленського, готова підписати угоду про використання українських корисних копалин «у будь-який час і в будь-якому зручному форматі». Трамп у зверненні до Конгресу наголосив, що цінує готовність Києва укласти угоду про корисні копалини.
Після цього CBS News писало, що Трамп наполягає на «більшій, кращій угоді» з Україною про рідкоземельні копалини. Джерела видання зазначали, що нинішній варіант угоди не є остаточним, деякі її пункти можуть змінити.
Bloomberg писало, що Президент США хоче повʼязати угоду з Україною про видобуток корисних копалин із зобовʼязанням української сторони якнайшвидше припинити вогонь. Видання 6 березня зазначало, що «найближчими днями» в угоді можуть бути зміни. Інші джерела попередили, що позиція США може змінитися будь-коли.
- 11 березня в Саудівській Аравії пройшли перемовини між делегаціями України та США. За їхніми підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.