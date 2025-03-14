Apple впровадить в AirPods функцію живого перекладу розмов
- Автор:
- Ліза Бровко
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Barrett Ward / Unsplash
Компанія Apple планує представити нову функцію для AirPods, яка дозволить навушникам у реальному часі перекладати розмови на іншу мову.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Це стане частиною оновлення програмного забезпечення для AirPods, яке запустять у 2025 році. Воно буде пов’язане з iOS 19 – новою версією операційної системи Apple для телефонів.
Наприклад, якщо англомовний користувач слухатиме співрозмовника, що говорить іспанською, iPhone перекладатиме її на англійську та відтворюватиме через AirPods. А англійська мова для іншого користувача буде перекладатися на іспанську.
Apple також працює над новими моделями AirPods, зокрема третім поколінням AirPods Pro. Компанія розробляє версію з вбудованими камерами, які використовують штучний інтелект для аналізу навколишнього середовища. Торік Apple випустила нові кольори для AirPods Max та бюджетних AirPods 4.
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