Португалія передумала міняти свої винищувачі F-16 на більш сучасні F-35 — через Трампа
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Greg Mathieson / Mai / Getty Images
Португалія передумала міняти свої винищувачі F-16 на більш сучасні F-35. Усе через «нестабільну позицію» президента США Дональда Трампа.
Про це пише Politico.
Під час розмови журналісти запитали у міністра оборони Португалії Нуну Мело, чи куплятиме країна новіші винищувачі Lockheed Martin F-35 за рекомендацією Військово-повітряних сил. Той відповів: «Ми не можемо ігнорувати геополітичне середовище в нашому виборі. Нещодавня позиція США в контексті НАТО повинна змусити нас подумати про кращі варіанти, тому що передбачуваність наших союзників є більшою перевагою, яку слід брати до уваги».
Politico зазначає, що це один з перших випадків, коли через політику Трампа скасувалася потенційна угода про зброю. Є побоювання, що уряд США може заблокувати доступ до оновлень програмного забезпечення та запчастин, необхідних для повної готовності винищувачів F-35.
«Світ змінився. І наш союзник може накласти обмеження на використання, технічне обслуговування, компоненти та все, що має стосунок до того, щоб літаки були в робочому стані та використовувалися в усіх типах сценаріїв», — сказав міністр оборони Португалії.
Також Мело додав, що є кілька варіантів літаків, які необхідно розглянути — «особливо в контексті європейського виробництва».
- Президент США Дональд Трамп одразу після вступу на посаду оголосив про намір вести мита на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю. Також він погрожує митами Європейському Союзу — це може призвести до великої «торговельної війни».
- Також Трамп хоче придбати Гренландію і погрожував повернути під контроль США Панамський канал. А після суперечки з президентом України він припинив надавати Києву американську військову та розвідувальну допомогу, поки Україна «не погодилася на перемовини».