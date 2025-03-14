Португалія передумала міняти свої винищувачі F-16 на більш сучасні F-35 — через Трампа

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Португалія передумала міняти свої винищувачі F-16 на більш сучасні F-35. Усе через «нестабільну позицію» президента США Дональда Трампа.

Про це пише Politico.

Під час розмови журналісти запитали у міністра оборони Португалії Нуну Мело, чи куплятиме країна новіші винищувачі Lockheed Martin F-35 за рекомендацією Військово-повітряних сил. Той відповів: «Ми не можемо ігнорувати геополітичне середовище в нашому виборі. Нещодавня позиція США в контексті НАТО повинна змусити нас подумати про кращі варіанти, тому що передбачуваність наших союзників є більшою перевагою, яку слід брати до уваги».

Politico зазначає, що це один з перших випадків, коли через політику Трампа скасувалася потенційна угода про зброю. Є побоювання, що уряд США може заблокувати доступ до оновлень програмного забезпечення та запчастин, необхідних для повної готовності винищувачів F-35.

«Світ змінився. І наш союзник може накласти обмеження на використання, технічне обслуговування, компоненти та все, що має стосунок до того, щоб літаки були в робочому стані та використовувалися в усіх типах сценаріїв», — сказав міністр оборони Португалії.

Також Мело додав, що є кілька варіантів літаків, які необхідно розглянути — «особливо в контексті європейського виробництва».