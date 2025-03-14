Bloomberg: США вивчають можливість співпраці з російським «Газпромом»

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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

США вивчають можливості співпраці з російською компанією «Газпром» у міжнародних проєктах. Вони намагаються налагодити тісніші звʼязки з Москвою у спробах укласти мирну угоду стосовно війни в Україні.

Про це пише американське агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Представники Москви і Вашингтону вели попередні переговори щодо співпраці з «Газпромом», але поки що незрозуміло, хто саме за них відповідає, хто веде контакти та чи залучена до них адміністрація президента США Дональда Трампа. Поки що ці перемовини на ранній стадії.

Раніше лідер РФ Володимир Путін згадував, що якщо США і Росія домовляться про співпрацю в енергетичному секторі, то газогін для Європи «може бути забезпечений». Трамп також говорив, що Вашингтон зацікавлений в ідеї співпраці з РФ, попри американські та європейські санкції проти російського енергетичного сектора.

Угода між США і «Газпромом» стала б значним розворотом для Трампа. Він неодноразово критикував Європу за її залежність від російського газу під час свого першого терміну і керував зусиллями, спрямованими на значне розширення продажів американського скрапленого природного газу європейським країнам. Він також обіцяв вдарити по енергетичному сектору Росії санкціями, якщо та не погодиться на мир в Україні.

Джерела Bloomberg кажуть, що «Газпром» сподівається на допомогу США у відновленні роботи «Північного потоку», що пролягає від Росії до Німеччини. «Газпром» також може запропонувати США участь у проєктах в арктичному регіоні, наприклад, у виробництві скрапленого газу на Сахаліні, якщо санкції, що обмежують іноземні інвестиції, знімуть.

Позиція Трампа щодо санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп 7 березня сказав, що може ввести масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і запровадити нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною.

Подібні заяві не є поодинокими. 7 лютого його спецпредставник Кіт Келлог сказав, що нібито президент США готовий подвоїти санкції США проти Росії, щоб зупинити війну.

Напередодні, 6 березня, міністр фінансів США Скотт Бессент пообіцяв, що Штати введуть санкції проти російської енергетики, якщо це сприятиме припиненню вогню в Україні. Однак нині нових обмежень проти Росії не було, крім того, що Трамп продовжив на рік санкції проти Росії через війну в Україні.

Bloomberg із посиланням на джерела писав, що США не зніматимуть санкції проти Росії за відсутності помітних змін у поведінці Москви. Але можливо, що деякі з них помʼякшать, якщо росіяни почнуть вживати заходів, яких прагнуть США.

Згодом в Reuters повідомили, що Білий дім шукає варіанти можливого послаблення санкцій проти Росії. Санкційні відомства готують пропозицію зняти санкції з окремих юридичних і фізичних осіб, включно з низкою російських олігархів.