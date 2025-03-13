Fox News: США заборонили оплачувати російську нафту через санкційні банки

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США заборонили закордонним компаніям розраховуватись за енергоресурси РФ через підсанкційні банки.

Про це повідомляє кореспондент Fox News в Білому домі Едвард Лоуренс з посиланням на власне джерело.

Йдеться про те, що США не продовжили ліцензію, яка дозволяє закордонним компаніям розраховуватись за російську нафту через підсанкційні банки. Вона закінчилася вчора, 12 березня. Це нібито тактика переговорів, щоб припинити війну в Україні.

«Сполучені Штати продовжать впроваджувати санкції, які залишаються одним із ключових важелів для досягнення цієї мети [припиненні бойових дій і продовженні переговорів про закінчення війни в Україні]», — написав журналіст з посиланням на джерело.

Позиція Трампа щодо санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп 7 березня сказав, що може ввести масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і запровадити нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною.

Подібні заяві не є поодинокими. Сьомого лютого про це сказав його спецпредставник Кіт Келлог — нібито президент США готовий подвоїти санкції США проти Росії, щоб зупинити війну.

Напередодні, 6 березня, міністр фінансів США Скотт Бессент пообіцяв, що Штати введуть санкції проти російської енергетики, якщо це сприятиме припиненню вогню в Україні. Однак нині нових обмежень проти Росії не було, крім того, що Трамп продовжив на рік санкції проти Росії через війну в Україні.

Bloomberg із посиланням на джерела писав, що США не зніматимуть санкції проти Росії за відсутності помітних змін у поведінці Москви. Але можливо, що деякі з них помʼякшать, якщо росіяни почнуть вживати заходів, яких прагнуть США.

Згодом Reuters повідомило, що Білий дім шукає варіанти можливого послаблення санкцій проти Росії. Санкційні відомства готують пропозицію зняти санкції з окремих юридичних і фізичних осіб, включно з низкою російських олігархів.

Припинення війни в Україні

11 березня в Саудівській Аравії пройшли перемовини між делегаціями України та США. За їхніми підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц сказав, що обговорить ідею тимчасового припинення вогню з російським колегою «найближчими днями». Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.

Путін 13 березня сказав, що перемирʼя — це «правильна ідея», яку РФ підтримує, але є питання, які потрібно ще обговорити. Він вважає дуже складним момент контролю за порушеннями під час дії припинення вогню на майже 2 000 км² лінії фронту.

А також, за його словами, незрозуміло, що буде з тими, хто залишився в Курській області: чи українське командування накаже бійцям скласти зброю та здатися в полон, чи РФ має їх випустити з цієї зони без бою.

Путін каже, що за ці 30 днів припинення вогню Україна може продовжити отримувати зброю, мобілізувати й готувати мобілізованих — РФ потрібні гарантії, що цього не буде, але наразі не зрозуміло, як контролювати ці моменти.