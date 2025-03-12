Розвідка Німеччини: Лабораторна помилка в Китаї могла стати причиною пандемії COVID-19
- Автор:
- Ліза Бровко
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Plastifikator x «Бабель»
Служба зовнішньої розвідки Німеччини BND вважає, що спалах пандемії коронавірусу у 2020 році цілком могла спричинити лабораторна помилка Уханьського інституту вірусології в Китаї.
Про це пишуть німецькі газети Süddeutsche Zeitung і Zeit.
Німецька розвідка ґрунтується у своїх висновках на аналізі матеріалів із публічного простору, зібраних за час розслідування під кодовою назвою «Saaremaa».
Деякі матеріали надійшли з Інституту вірусології Уханю, розташованому в місті, звідки, імовірно, і почалася пандемія. Ці дані вказують на те, що там застосовували певні ризиковані методи дослідження, які ускладнювалися порушеннями правил лабораторної безпеки.
Є докази, що дослідники з Уханю проводили так звані експерименти з посилення функцій, під час яких маніпулювали вірусами, що існують у природі. Це могло змінити те, як вірус викликає захворювання, як передається, хто ним інфікується.
Служба зовнішньої розвідки Німеччини дізналася це ще у 2020 році, даючи своїм висновкам рейтинг імовірності від 80% до 95%. Однак цю оцінку приховували від громадськості.
Спалах коронавірусної інфекції стався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоровʼя оголосила поширення коронавірусу пандемією. Влада Китаю повʼязувала спалах захворювання з уханьським ринком тварин і морепродуктів «Хуанань».
- 5 травня 2023 року ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19.
- У грудні 2024 року комітет Палати представників США, який два роки досліджував пандемію Covid-19 та її наслідки у США, опублікував звіт з висновком, що коронавірус, «найімовірніше, виник у лабораторії в Ухані, Китай».