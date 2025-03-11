Трамп оголосив про нові мита проти Канади

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Президент США Дональд Трамп оголосив про нові тарифи проти Канади у відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Він розпорядився, щоб мита на всю канадську сталь та алюміній зросли на 25% — до 50%. Ці мита мають запрацювати вже 12 березня.

Трамп також вимагає, щоб Канада скасувала фермерський податок від 250% до 390% на різні американські молочні продукти.

У випадку, якщо Канада відмовиться знижувати тарифи, Трамп погрожує з 2 квітня «суттєво» підвищити мита на автомобілі, що імпортуються з Канади до США. За його словами, це може «назавжди зупинити автомобілебудування в Канаді».