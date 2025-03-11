Трамп оголосив про нові мита проти Канади
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
Президент США Дональд Трамп оголосив про нові тарифи проти Канади у відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
Він розпорядився, щоб мита на всю канадську сталь та алюміній зросли на 25% — до 50%. Ці мита мають запрацювати вже 12 березня.
Трамп також вимагає, щоб Канада скасувала фермерський податок від 250% до 390% на різні американські молочні продукти.
У випадку, якщо Канада відмовиться знижувати тарифи, Трамп погрожує з 2 квітня «суттєво» підвищити мита на автомобілі, що імпортуються з Канади до США. За його словами, це може «назавжди зупинити автомобілебудування в Канаді».
- Про плани ввести мита на канадські, мексиканські та китайські товари Трамп оголосив 2 лютого. Усе нібито через нелегальну міграцію та трафік наркотиків, які потрапляють до США через ці країни. Канаді та Мексиці загрожували мита у 25%, а Китаю — 10%. Згодом Трамп захотів підвищити китайські мита ще на 10%.
- Мита проти Китаю набули чинності 4 лютого. Водночас Трамп дав Мексиці та Канаді відстрочку на один місяць — до 4 березня, щоби спробувати врегулювати ситуацію.
- Китай відповів на нові мита від США і підвищив на 10—15% імпортні збори на низку американських сільськогосподарських і харчових продуктів. А 4 березня дзеркальні мита ввели також і Канада з Мексикою.