FT: Україна запропонує часткове перемирʼя з Росією, щоб відновити військову допомогу США

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Україна може піти на часткове припинення вогню з Росією, аби відновити обмін розвідувальними даними та військову допомогу США. Ідеться про відмову від ударів за допомогою безпілотників і далекобійних ракет, а також припинення бойових дій у Чорному морі.

Про це пише Financial Times, посилаючись на поінформовані про перемовини джерела.

Уже 11 березня в Саудівській Аравії пройдуть перемовини між українською і американською делегацією. За даними видання, тоді Київ і запропонує Штатам варіант із частковим припиненням вогню. Раніше президент США Дональд Трамп говорив, що для відновлення допомоги Україні треба показати прагнення до миру.

Неназваний український посадовець сказав FT, що зараз Київ віддасть пріоритет налагодженню своїх зв’язків зі США. Двоє європейських чиновників кажуть, що Київ розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню з Росією як рівноцінний обмін для відновлення військової та розвідувальної допомоги зі Штатів.

Зі свого боку, США можуть використати перемовини з українською стороною, щоб визначити, чи готовий Київ піти на поступки Москві, повідомили агентству Reuters американські чиновники.

«Не можна говорити «я хочу миру» і «я відмовляюся йти на компроміси». Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реальному мирі. Якщо вони зацікавлені тільки в кордонах 2014 або 2022 року, це про щось говорить», — зазначив один зі співрозмовників агентства. Американська делегація перевірятиме, чи налаштована Україна покращити відносини зі США після суперечки Трампа й Зеленського у Білому домі.

Якщо переговори проваляться, США можуть навʼязати Україні «те, що вони і Росія вирішать», а в Києва не буде ще одного шансу поліпшити відносини з американською стороною, сказали The Economist українські посадовці. Зараз тактика США — подивитися, як далеко Україна готова зайти за власні «червоні лінії» під час переговорів про мир.

Президент США Дональд Трамп напередодні перемовин у Саудівській Аравії сказав, що очікує від них «значного прогресу». За його словами, США «майже» відновили обмін розвідданими з Україною.

Що передувало

5 березня США припинили ділитися з Україною всіма розвідувальними даними, а також зупинили поставки військової допомоги, яка була в дорозі. Радник Трампа заявив, що США відновлять поставки, коли Україна і РФ визначать дату мирних перемовин.

Міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що Україна вже працює над альтернативами. Зокрема, розвідувальні дані можуть надавати й інші країни-союзники.

Імовірно, це питання обгворюватимуть на зустрічі американсько-української делегацій у Саудівській Аравії 11 березня. Від американців поїдуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц. Від України — голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.