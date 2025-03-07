Уряд затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель

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Кабінет міністрів України затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України.

Про це повідомили в Міноборони.

За поданням міністра оборони Рустема Умєрова, до складу Наглядової ради як представники держави увійшли Іван Гаврилюк і Станіслав Гайдер.

Іван Гаврилюк — перший заступник міністра оборони. У Міноборони зазначили, що він фахівець у сфері військової логістики, який глибоко розуміє процеси забезпечення Збройних сил України.

Іван Гаврилюк. Міноборони України

Станіслав Гайдер — колишній заступник міністра оборони, який відповідав за інституційний розвиток і має досвід у сфері запобігання корупції.

Станіслав Гайдер. Міноборони України

У відомстві переконані, що їхня експертиза сприятиме ефективній та прозорій роботі Агенції оборонних закупівель, яка є ключовим інструментом для забезпечення української армії.