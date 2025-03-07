Трамп погрожує ввести масштабні санкції і мита проти Росії, допоки не буде миру з Україною
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Президент США Дональд Трамп може ввести масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і запровадити нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
Він зазначив, що серйозно думає над санкціями, бо «Росія зараз буквально розбиває Україну на полі бою».
«Звертаюся до Росії та України: сідайте за стіл переговорів негайно, поки не стало надто пізно. Дякую!!!» — написав Трамп.
Це вже не вперше, коли Трамп погрожує накласти санкції на Росію, щоб досягти миру. Сьомого лютого про це сказав його спецпредставник Кіт Келлог — нібито президент США готовий подвоїти санкції США проти Росії, щоб зупинити війну.
Напередодні, 6 березня, міністр фінансів США Скотт Бессент пообіцяв, що Штати введуть санкції проти російської енергетики, якщо це сприятиме припиненню вогню в Україні. Однак нині нових обмежень проти Росії не було, крім того, що Трамп продовжив на рік санкції проти Росії через війну в Україні.
- Bloomberg із посиланням на джерела писав, що США не зніматимуть санкції проти Росії за відсутності помітних змін у поведінці Москви. Але можливо, що деякі з них помʼякшать, якщо росіяни почнуть вживати заходів, яких прагнуть США.
- Згодом Reuters повідомило, що Білий дім шукає варіанти можливого послаблення санкцій проти Росії. Санкційні відомства готують пропозицію зняти санкції з окремих юридичних і фізичних осіб, включно з низкою російських олігархів.