Порошенко й Тимошенко прокоментували дані про таємну розмову з представниками Трампа
- Автор:
- Анастасія Могилевець
- Дата:
-
Народні депутати України Петро Порошенко і Юлія Тимошенко відреагували на інформацію про їхні нібито приховані контакти з американськими партнерами.
Порошенко підтвердив спілкування з представниками США, однак заявив, що його команда «завжди була і є категорично проти виборів під час війни». На думку політика, вони можливі лише після припинення вогню і підписання мирної угоди, яка містить гарантії безпеки для Києва.
«Після цього очевидно закінчиться воєнний стан. І не пізніше ніж через 180 днів в країні мають відбутися вільні, демократичні вибори, які забезпечать волевиявлення громадян і довіру вільного світу», — каже Порошенко.
Юлія Тимошенко заявила, що держава готова до переговорів про завершення війни за участі президента США Дональда Трампа. До «забезпечення справедливого миру» для України про проведення голосування «не може бути мови», додала вона.
- Раніше видання Politico, посилаючись на джерела писало, що члени команди Трампа провели таємні перемовини з головними політичними опонентами Володимира Зеленського. Сторони нібито обговорювали проведення президентських виборів після тимчасового припинення бойових дій в Україні, але до початку повномасштабних мирних переговорів.
- У лютому спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Вашингтон очікує від України президентських і парламентських виборів — потенційно до кінця 2025 року, особливо якщо вдасться домовитися про перемирʼя з РФ. Келлог аргументував це тим, що «більшість демократичних країн проводять вибори під час війни», і він вважає це ознакою сильної демократії.
- Зеленський говорив, що Москві потрібна «своя людина» на посаді президента України, щоб керувати державою інституційно і робити її залежною. Він стверджує, що українці не хочуть виборів під час війни.