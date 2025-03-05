Axios: США ведуть таємні перемовини з ХАМАС про звільнення заручників — уперше в історії

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США ведуть таємні перемовини з палестинським угрупованням ХАМАС про повернення американських заручників. Це вперше в історії, адже в 1997 році Вашингтон визнав цих бойовиків терористичним угрупованням.

Про це пише Axios із посиланням на джерела, що безпосередньо знайомі з перемовинами.

Переговори з ХАМАС веде уповноважений президента США у справах заручників Адам Белер. Він зустрічався з представниками угруповання в столиці Катару Досі протягом останніх тижнів.

Перемовини між США і бойовиками зосереджувалися на звільненні американських заручників. Також обговорювали питання звільнення всіх інших заручників і досягнення довгострокового перемирʼя між ХАМАС та Ізраїлем, однак зараз жодних домовленостей не досягли.

Хоча адміністрація Трампа консультувалася з Ізраїлем про можливості взаємодії з ХАМАС, Ізраїль дізнався про аспекти переговорів через інші канали. Жодна попередня адміністрація США не наважувалася говорити з ХАМАС без участі Ізраїлю.

Зараз у секторі Гази утримують ще 59 заручників — Ізраїль підтверджував загибель 35 із них. Ізраїльська розвідка припускає, що ще 22 заручники можуть бути живими, статус двох точно невідомий. Серед заручників — пʼятеро американців, зокрема 21-річний Едан Александр, який може бути живим.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручники, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки сторони не змогли домовитися далі.

Президент США Дональд Трамп сказав, що США «візьмуть сектор Гази під свій контроль». Він зазначив, що нині анклав непридатний для життя через бойові дії, а його жителям потрібно надати інше місце, де вони «зможуть бути щасливими». Після цього Ізраїль пообіцяв підготувати план виїзду палестинців із сектора Гази до інших країн.

Арабські країни цю ідею розкритикували та засудили. У відповідь вони підтримали альтернативний план відновлення сектора Гази, який запропонував Єгипет.