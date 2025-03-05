Уряд вирішив, як військовозобовʼязані митці й медійники зможуть перетинати кордон

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Кабінет міністрів України врегулював питання про те, як військовозобов’язані митці й медійники зможуть перетинати кордон. Нова постанова набуде чинності 6 березня.

Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Тепер усі звернення з проханням про виїзд за кордон йтимуть не лише до Міністерства культури та стратегічних комунікацій, але й до відповідних інституцій, як-от Держкіно, Держтелерадіокомпанія тощо. Вони опрацьовуватимуть звернення, перевірятимуть документи й вже потім надсилатимуть їх до МКСК. Це має прискорити процес.

Подавати документи потрібно щонайменше за 15 днів до виїзду, а максимальний строк перебування за кордоном — не більше ніж 60 днів. Однак можуть бути винятки.

Обовʼязкові документи — запрошення і військово-обліковий документ. Медійники повинні мати чітке редакційне завдання і наказ на відрядження.

Для компаній (юридичних осіб) буде важливо мати статус критичності, а підприємці зможуть подаватися на виїзд, якщо вони вже три роки зареєстровані як ФОП і вели свою діяльність.

Лист сприяння для виїзду за кордон підписуватиме тільки міністр або виконувач обовʼязків міністра.