Daily Mail: Лідери Франції та Британії готові поїхати у Вашингтон разом із Зеленським, а США заборонили британцям передавати розвіддані

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Президент Франції Емманюель Макрон та премʼєр Британії Кір Стармер готові поїхати з Зеленським у Вашингтон вже наступного тижня.

Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Видання зазначає, що під час візиту лідери хочуть презентувати президенту США план врегулювання війни в Україні.

Окрім того, у іншій публікації Daily Mail йдеться про те, що США заборонили Великій Британії передавати Україні американські розвідувальні дані. Вони відомі як Rel UKR (Releasable to Ukraine — «Дозволено для передачі Україні»).

CNN з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією писало, що станом на 4 березня США продовжували ділитися розвідувальними даними з Україною.

Раніше Макрон сказав, що Франція та Велика Британія мають ідею часткового припинення вогню в Україні. За його словами, є концепція «перемир’я у повітрі, на морі та стосовно атак на енергетику» для України.

Після цього у Лондоні заявили, що спільного з Францією плану перемирʼя в Україні поки немає, але робота триває. Представник британського премʼєра Стармера сказав, що є кілька пропозицій про можливе припинення вогню в Україні.

Зупинка допомоги Україні

Видання Bloomberg 4 березня, посилаючись на власні джерела, написало, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Києву, включно з тою, що в дорозі. Це нібито має бути тиском на Володимира Зеленського після їхньої суперечки в Овальному кабінеті.



За кілька годин після цього премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що звіти з польсько-українського кордону та польського логістичного хабу в Жешуві-Ясьонці, який використовують для поставок Україні, свідчать, що рішення США призупинити військову допомогу виконують.

Ввечері того ж дня президент України Володимир Зеленський доручив отримати від США офіційну інформацію про зупинення військової допомоги Україні.



Він наголосив, що в Україні не один тиждень отримували різні сигнали, і вже був прецедент зупинення гуманітарної та енергетичної допомоги. Також була зупинка військової допомоги наприкінці січня, але тоді все швидко відновили.



Після цього під час звернення до Конгресу президент США Дональд Трамп сказав, що не оголосив про зупинку військової допомоги Україні. За його словами, він отримав «важливого листа» від Володимира Зеленського. Він мав на увазі допис в X українського президента, де він зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.



Тоді ж Зеленський зазначив, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом «пройшла не так, як передбачалось», — і це необхідно виправити.





