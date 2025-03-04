Reuters: США й Україна незабаром підпишуть угоду про корисні копалини

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США й Україна можуть незабаром підписати угоду про корисні копалини, пише Reuters із посиланням на джерела.

Президент США Дональд Трамп сказав своїм радникам, що хоче оголосити про угоду у своєму зверненні до Конгресу. Але угоду ще не підписали, тож ситуація може змінитися, кажуть кілька джерел агентства.

Після суперечки Трампа і президента України Володимира Зеленського в Білому домі американські посадовці продовжили спілкуватися з українською стороною про угоду. Вони закликали радників Зеленського змусити президента України відкрито вибачитися перед Трампом.

Увечері 4 березня Зеленський заявив, що зустріч із Трампом «пройшла не так, як передбачалось», — і це необхідно виправити. Україна, за словами Зеленського, готова підписати угоду про використання українських корисних копалин «у будь-який час і в будь-якому зручному форматі». Він вважає це кроком до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій.

Що передувало

28 лютого лідери України та США зустрілися в Білому домі, щоб підписати угоду про корисні копалини. Але зустріч закінчилася гучною суперечкою. Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, після чого українській делегації довелося покинути Білий дім. Тоді угоду так і не підписали. Після цього адміністрація Трампа закликала Зеленського вибачитись.

4 березня видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела, написало, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Києву, включно з тою, що вже в дорозі. Це нібито має бути тиском на Володимира Зеленського після їхньої суперечки в Овальному кабінеті Білого дому. За кілька годин після цього премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Штати зупинили поставки військової допомоги Україні через польський кордон — про це свідчать звіти з польсько-українського кордону та польського логістичного хабу в Жешуві-Ясьонці, який використовують для поставок Україні.

Після інформації про це президент Зеленський доручив отримати від США офіційну інформацію про зупинення військової допомоги Україні.