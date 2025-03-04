Зеленський: Зустріч у Вашингтоні пройшла не так, як передбачалось. Треба все виправити

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом «пройшла не так, як передбачалось», — і це необхідно виправити.

«Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, у пʼятницю [28 лютого] пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними», — заявив президент.

Україна, за словами Зеленського, готова підписати угоду про використання українських корисних копалин «у будь-який час і в будь-якому зручному форматі». Він вважає це кроком до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій.

«Ми справді цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність», — додав він.

Також Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. За словами Зеленського, першими етапами можуть стати:

звільнення полонених;

негайне перемирʼя в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури;

негайне перемиррʼя на морі.

Зеленський каже, що Україна готова це виконати, якщо Росія зробить так само. Українська сторона готова працювати зі США, щоби досягти остаточної та сильної мирної угоди про завершення війни.

Суперечка Трампа і Зеленського

Під час зустрічі в Білому домі 28 лютого Зеленський і Трамп почали сперечатися і перейшли на підвищений тон під час розмови. Усе почалося зі слів українського президента про необхідність надати Україні гарантії безпеки й активно включити Київ у переговорний процес.

Після цього журналісти залишили зустріч, а згодом стало відомо, що президент України достроково покинув Білий дім. Трамп заявив, що президент України не готовий до миру. Угоду про українські корисні копалини країни не підписали.

Після цього адміністрація США заявила, що Зеленський має вибачитись за свою поведінку перед Трампом. Публічно про американсько-українські контакти після 28 лютого не повідомляли.

Зранку 4 березня Трамп, як пише Bloomberg, наказав призупинити всю військову допомогу Києву — так він посилив тиск на Зеленського після їхньої суперечки в Овальному кабінеті. За даними CNN, попри це США продовжували ділитися з Україною розвідданими.