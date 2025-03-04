Китай запроваджує нові мита на американські товари

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Китай відповів на нові мита від США і підвищив на 10—15% імпортні збори, що охоплюють низку американських сільськогосподарських і харчових продуктів.

Про це передає Reuters.

Разом з цим Пекін увів експортні та інвестиційні обмеження на 25 американських компаній, посилаючись на міркування національної безпеки.

Десять із цих 25 американських компаній потрапили під удар Китаю за продаж зброї Тайваню, який КНР вважає своєю територією.

Нові мита США на китайські товари підвищені до 20%, підписані президентом Дональдом Трампом, набули чинності 4 березня. Причиною такого рішення у Штатах називають те, що Пекін «не вжив адекватних заходів» для боротьби з потоком наркотику фентанілу в США. Китай звинуватив США в шантажі фентанілом і заявив, що провадить одну з найжорсткіших антинаркотичних політик у світі.

Мито в розмірі 20% застосовуватимуть до кількох основних товарів споживчої електроніки США, імпортованих з Китаю, зокрема смартфонів, ноутбуків, ігрових консолей, розумних годинників, колонок тощо.

Китай вводить підвищені мита на додаткові 15% мита на американську курятину, пшеницю, кукурудзу та бавовну, а також додатковий 10% збір на сою, сорго, свинину, яловичину, фрукти та овочі, молочні продукти.