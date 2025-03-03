«Слідство.Інфо»: Загиблу журналістку Вікторію Рощину катували в російському полоні

Новини

Українську журналістку Вікторію Рощину, яка потрапила в російський полон влітку 2023 року, жорстоко катували. На її тілі були ножові поранення, вона важила до 30 кілограмів, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.

Про це йдеться в розслідуванні «Слідства.Інфо». У ньому також брали участь організація «Репортери без кордонів», «Суспільне» й «Ґрати».

Рощина потрапила в російський полон у серпні 2023 року. Тоді вона поїхала робити репортажі з окупованих Росією територій. Згодом стало відомо, що журналістку утримували в слідчому ізоляторі № 2 в Таганрозі, що в Ростовської області Росії. А вже в жовтні 2024 року міноборони РФ надіслало її батьку — Володимиру Рощину — лист про те, що Вікторія померла в полоні.

Журналісти з’ясували, що росіяни спочатку схопили Рощину і утримували в катівнях на окупованій території Запорізької області, а згодом перевезли в Таганрог. За словами старшої групи прокурорів Офісу генерального прокурора в справі журналістки Ірини Діденко, Рощину тримали в російських вʼязницях, не висунувши їй жодних звинувачень.

Українська журналістка Вікторія Рощина потрапила в російський полон влітку 2023 року.

Її співкамерниця розповіла, що журналістку утримували спочатку в окупованому Енергодарі (розслідувачі підтвердили цю інформацію й з іншого джерела), потім — у Мелітополі. Там Вікторію катували — на тілі журналістки були ножові рани, з якими вона прибула до СІЗО після утримання в окупації.

«Я бачила на її тілі декілька рубців — точно на руці і нозі. У неї була ножова рана, ну, прям рубець свіжий. Між кистю і ліктем у м’яких тканинах. І рубець був десь сантиметри три», — розповідає її співкамерниця з Таганрозького СІЗО.

Крім ножових порізів, росіяни також катували журналістку струмом. За словами її співкамерниці, Рощина розповідала, що це відбувалося не раз, але не уточнювала, скільки разів — казала, що була «вся синя». Струм могли підʼєднувати до вух жінки.

З часом журналістка почала стрімко худнути. Вікторія відмовлялася від їжі та постійно зверталася до тюремників по допомогу. Після цього до неї в камеру приходив начальник колонії та проводив з нею бесіди. Журналістка весь час наполягала на тому, щоб її звільнили, поміняли або депортували.

«Вона постійно зверталася по допомогу. Спочатку говорила, що в неї зі шлунком проблеми, менструації не було весь час і температурила. Потім жінки помітили, що вона сильно худне. Віка важила до 30 кілограмів. Я їй допомагала встати, бо вона була в такому стані, що навіть голови не могла підняти від подушки. Я спочатку підіймала голову, Віка бралася за ручку ліжка, і тільки тоді так могла встати», — розповідає співкамерниця журналістки.

Зі слів свідків, до СІЗО, де їх утримували, приїхав російський омбудсман. На цей час Вікторію сховали й перевели на інший поверх у зачинену кімнату. Востаннє жінку бачили 8 вересня 2024 року, коли її вивели з камери в невідомому напрямку.

Полон і загибель Вікторії Рощиної

Перший раз у полоні росіян Вікторія Рощина побувала в березні 2022 року. Вона їхала із Запоріжжя в Маріуполь, а опинилася в окупованому Бердянську, де її тримали 10 днів. Там журналістку змусили записати відео, що вона не звинувачує Росію.

Вже за рік, 3 серпня 2023 року, Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях, звідки мала вести репортаж. Після 3 серпня Вікторія не виходила на звʼязок. У травні 2024 року Росія підтвердила, що знову утримує її в полоні.

10 жовтня стало відомо, що Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви. Що стало причиною її смерті та коли це сталося — не повідомляли.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» розповів, що Україна вже мала домовленості про повернення Рощиної додому і найближчим часом вона мала повернутися в Україну.

Офіс генпрокурора 11 жовтня докваліфікував кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, додавши ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу країни — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.