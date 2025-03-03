Наїзд на натовп у Німеччині. Загинули двоє людей, підозрюваного затримали
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Через наїзд машини на натовп у німецькому місті Мангейм загинуло двоє людей. Підозрюваного затримали.
Про це повідомляє Tagesschau.
В інциденті підозрюють 40-річного німця. Медіа повідомляють: є інформація про те, що він має психічні розлади.
Наразі відомо, що він діяв сам і не мав спільників. Досі незрозуміло, чи це був нещасний випадок, чи завчасно спланований напад або теракт. Проте слідчі не вірять у політичне підґрунтя інциденту.
«Цей інцидент, як і жахливі акти останніх місяців, є суворим попередженням для нас: ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти таким діям», — сказав майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Сьогодні в місті мав відбутися ярмарок — через інцидент його скасували. Поліція закликала громадян певний час уникати центра міста.
- У Німеччині в місті Мангейм сьогодні, 3 березня, позашляховик вʼїхав у натовп на центральній площі.
- 20 грудня минулого року легковик протаранив натовп людей на різдвяному ярмарку в німецькому місті Магдебург. Чоловіка, який був за кермом, відправили під варту. Тоді загинуло шість людей і ще 300 постраждало, серед них була українка.