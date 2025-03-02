У Фінляндії відпустили судно Eagle S — його підозрювали в обриві підводних кабелів

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Фінляндія зняла арешт із танкера Eagle S, який підозрювали в обриві кабелю в Балтійському морі 25 грудня 2024 року.

Про це повідомив департамент поліції Гельсінкі.

Національна кримінальна поліція Фінляндії провела розслідування і зʼясувала, що немає підстав для продовження арешту судна, тому йому дозволили покинути фінські територіальні води.

Прикордонна служба Фінляндії спостерігає за виходом танкера Eagle S з фінських територіальних вод, його також супроводжує патрульний корабель берегової охорони Фінської затоки Turva.

Оператори транспортних систем Fingrid і Elering теж вирішили відмовитися від примусового арешту судна Eagle S. Причина — фінансові ризики, пов’язані з арештом, бо утримувати танкер може виявитися дорожче за саму вартість Eagle S.

Однак Fingrid і Elering планують подати позов про збитки, завдані Eagle S, і домагатися компенсації в судовому порядку.

Що передувало

На Різдво, 25 грудня, обірвався підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією. Під час цього інциденту над ним проходили два кораблі. Фінська поліція припускає, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту.

Вранці 26 січня в Балтійському морі стався обрив підводного волоконно-оптичного кабелю, який належить Латвійському радіо (LVRTC).

Згодом Норвегія на запит Латвії заарештувала норвезьке судно Silver Dania з повністю російським екіпажем, яке підозрювали в причетності до інциденту. Однак поліція не знайшла доказів, що могли б повʼязати Silver Dania з обривом, і відпустила його.