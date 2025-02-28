Зеленський і Трамп зустрілися. Під час розмови про припинення вогню лідери перейшли на підвищений тон (оновлено)

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Getty Images / «Бабель»

Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися в Білому домі.Це перша зустріч лідерів США та України після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США. Сьогодні вони мають підписати угоду про українські корисні копалини.

Getty Images / «Бабель»







Оновлено. Трамп і Зеленський почали сперечатися і перейшли на підвищений тон під час розмови.



Все почалося зі слів українського президента про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити нас у переговорний процес.



«Ви не маєте права нам вказувати, що робити», — сказав Зеленський.



Трамп почав говорити про зруйновані українські міста і нестачу чоловіків в Україні. На що Зеленський відповів, щоб американський лідер приїхав в Україну і перевірив.

«Ви маєте бути вдячними. У вас немає карт на руках», — сказав Трамп і вкотре нагадав, що США нібито дали Україні $350 мільйонів допомоги.

Президент України відповів, що «не приїхав сюди грати в карти».



Президент Зеленський також вкотре наголосив, що Європа має бути за столом переговорів.

За його словами, припинення вогню, яке пропонує Трамп, не є виходом. Україна ніколи не прийме просто припинення вогню без гарантій безпеки, бо Росія 25 разів порушувала подібні перемирʼя.







Ще до суперечки, під час короткого спілкування з журналістами, лідери обговорили важливість угоди про корисні копалини. На питання, чи входять мінерали, які розташовані на Сході України, в угоду, Трамп відповів: «Побачимо».

Зеленський також показав Трампу фотографії звільнених із російського полону українських бійців.

Перед зустріччю з Трампом Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США.

Йшлося про продовження військової допомоги Україні, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, українське бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки.

Про яку угоду мова

Уперше проєкт угоди про рідкісноземельні мінерали в Україну привіз міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Україна казала, що готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки. Зеленський додав: «Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано». Після цього угоду направили на доопрацювання.

Тоді президент України Володимир Зеленський зазначив, що в рамковій угоді не вказані всі гарантії безпеки, яких хоче Україна. Та в тексті йдеться, що США підтримують «зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для сталого миру».



Уряд 26 лютого схвалив угоду між Україною та США про видобуток корисних копалин. Угода має шість головних позицій:



«Ви не маєте права нам вказувати, що робити», — сказав Зеленський.



Трамп почав говорити про зруновані українські міста та нестачу чоловіків в Україні. На що зеленський відповів, щоб американський лідер приїхав в Україну і перевірив.



«Ви маєте бути вдчними. У вас немає карт на руках», — сказав Трамп.