«Наказав атакувати українських захисників хімічною зброєю». СБУ повідомила про заочну підозру російському комбригу
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Правоохоронці задокументували воєнні злочини ще одного російського військового та заочно повідомили про підозру комбригу РФ, який наказав атакувати українських захисників Донеччини забороненою хімічною зброєю.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, йдеться про полковника командира 123 мотострілецької бригади Південного військового округу РФ Романа Шкробу.
Він 20 грудня 2023 року наказав використати газові гранати К-51 та РГ-Во проти українських захисників на Донеччині. Так ворог намагався прорвати оборону українців під час безперервних боїв у районі селища Спірне.
Використовуючи гранати з хімічним зарядом, зокрема зі сльозогінним газом, росіяни сподівалися змусити українських воїнів покинути оборонні укриття під час штурму.
Фігуранту повідомили про підозру у воєнному злочині, який вчинено за попередньою змовою групи людей.
- Командування ЗСУ офіційно повідомляло, що війська РФ застосовують на полі бою отруйні гази та боєприпаси зі сльозогінним газом. Здебільшого це гранати К-51 та РГР, які скидають на позиції дронами.
- За даними Міністерства закордонних справ України, Росія за два роки понад 6 тисяч разів застосувала на війні проти боєприпаси, що містять небезпечні хімічні речовини.
- Державний департамент США у травні 2024 року підтвердив, що армія Росії використовує хлорпікрин проти українських військових, чим порушує Конвенцію ООН про заборону хімічної зброї. Штати вже запровадили через це санкції проти Росії.
- Велика Британія теж ввела санкції проти ЗС Росії за використання хімічної зброї у війні. Йшлося про хлорпікрин, відомий як «агент PS», і нітрохлороформ — отруйний газ подразнювальної дії.