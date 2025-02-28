Ірландія готова відправити миротворців до України

Новини

Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін заявив, що його країна готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки.

Про це пише Irish Examiner.

Зеленський зустрівся з Мартіном 27 лютого. На зустрічі ірландський прем’єр наголосив, що наполягатиме на прискоренні процесу вступу України до Європейського Союзу.

«Це пріоритет, тому що сам по собі він дає Україні певні гарантії безпеки, але економічно теж відкриває дуже значні можливості для України в майбутньому, і він цінує нашу непохитну із самого початку підтримку вступу України до Європейського Союзу», — зазначив він.

Політики також обговорювали фінансову підтримку Ірландією України. Мартін пояснив, що зобовʼязання Ірландії в рамках Європейського фонду миру «були зруйновані рішенням Угорщини накласти вето на розгортання фонду».

«Ми розглядаємо альтернативні підходи до надання фінансової допомоги Україні, і під час зустрічі виникла низка ідей», — додав він.

Окремо премʼєр наголосив, що Ірландія відкрита для подальшої допомоги, включно з відправкою миротворців в Україну.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна та Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки.