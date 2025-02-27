Британія готова відправити сухопутні та повітряні сили для миру в Україні

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Велика Британія готова відправити сухопутні війська та повітряні сили для досягнення миру в Україні.

Про це премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив на спільній пресконференції із президентом США Дональдом Трампом.

«Британія готова «поставити чоботи на землю, а літаки підняти в повітря», щоб укласти мирну угоду між Росією та Україною», — сказав Стармер.

Стармер заявив, що Велика Британія готує для України значну військову допомогу — набагато більше, ніж будь-коли раніше. Про неї він повідомить пізніше.

«Ми беремо на себе більшу відповідальність за безпеку. Я тісно співпрацюю з іншими європейськими лідерами над цим, і я чітко розумію, що Сполучене Королівство готове відправити свої війська та літаки, щоб підтримати угоду [про мир], працюючи разом з нашими союзниками. Тому що це єдиний спосіб, за якого мир триватиме», — наголосив британський премʼєр.

Британський премʼєр погодився із позицією Трампа про те, що Європа має збільшити витрати на оборону. Він каже, що він бачить «зростаючу загрозу», з якою вони стикаються, і дякую Трампу за «відданість» досягненню миру в Україні». Зараз Британія і Штати «працюють пліч-о-пліч», аби забезпечити це.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки. Про те, щоб розмістити європейських військових на лінії розмежування (або поблизу неї), першим відкрито сказав саме премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки.