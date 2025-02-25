Bloomberg: Велика Британія планує зустріч європейських лідерів, щоб обговорити війну в Україні

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Велика Британія обговорює можливість скликати групу європейських лідерів для подальших переговорів про війну Росії в Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Зустріч може відбутися вже в неділю, 2 березня, і стати продовженням самітів, проведених минулого тижня в Парижі президентом Франції Емманюелем Макроном. Джерела додали, що плани не є остаточними і можуть змінитися, а зустріч може пройти як альтернатива зустрічей, організованих Макроном.

Європейські лідери докладають інтенсивних дипломатичних зусиль, щоб переконати президента Дональда Трампа не поспішати з укладенням угоди про припинення вогню з Росією, яка може підірвати безпеку Європи. Макрон зустрівся з Трампом у Білому домі 24 лютого, а премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер має зустрітися з президентом США у Вашингтоні 27 лютого.

Потенційна зустріч у Великій Британії дозволить лідерам підбити підсумки їхніх розмов із Трампом і його чиновниками за останній тиждень і зберегти єдину позицію, вважають співрозмовники Bloomberg.