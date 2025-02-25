Тайвань затримав китайське судно, яке підозрює в обриві підводного кабелю в регіоні

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Берегова охорона Тайваню 25 лютого затримала вантажне судно, що прямує до Китаю. Усе тому, що Тайвань 3 січня звинуватив китайське судно в тому, що воно пошкодило підводний кабель звʼязку.

Про це пише Reuters.

Берегова охорона повідомила, що направила три судна, щоб затримати корабель, який кинув якір біля морського кабелю неподалік південно-західного узбережжя Тайваню приблизно в той час, коли він відключився.



Ідеться про пошкодження кабелю, що прокладений до острова Пенху в чутливій Тайванській протоці. Це стратегічно важливий регіон, оскільки через нього проходять важливі торговельні маршрути. Також це зона напруженості між Китаєм і Тайванем. Китай часто проводить там військові навчання, що викликає занепокоєння, особливо з боку Тайваню та його союзників.

Ще в січні писали, що хоч судно ходить під прапором Камеруну, воно належить китайській компанії. Її власник — громадянин Китаю Го Веньцзе. Зараз зʼясували, що всі члени екіпажу судна теж китайці.



«Усі вісім членів екіпажу є громадянами Китаю, і [ми] не виключаємо можливості китайських агресивних дій у сірій зоні», — йдеться в заяві берегової охорони Тайваню і зазначається, що потрібне подальше розслідування.

Високопосадовець зі Служби безпеки Тайваню сказав Reuters, що уряд розглядає цю справу як питання національної безпеки.



Тайвань повідомив про пʼять випадків несправності морського кабелю цього року, проти трьох у 2024 і 2023 роках. Ще 3 січня 2025 року, у день першого обриву кабелю, FT писало, що в Тайвані непокояться, що Китай може таємно перервати зовнішні комунікаційні звʼязки при ймовірній спробі анексувати країну.