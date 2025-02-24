Трамп не проти відправлення миротворців в Україну. Каже, Путін теж це прийме

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Президент США Дональд Трампа каже, що він не проти виряджання миротворців в Україну. На його думку, Путін теж це прийме.

Про це Трамп сказав пресі під час зустрічі з лідером Франції Емманюелем Макроном в Овальному кабінеті, повідомляють BFMTV і Le Figaro.

У той час як ідея відправити європейські війська в Україну для підтримки миру після припинення вогню викликає суперечки у союзників, американський президент не бачить у цьому «жодних проблем».

«Миротворчі місії були б кращими, ніж усі ці смерті», — заявив він.

Трамп переконаний, що підтримку Києву «доведеться надавати в будь-якому випадку», водночас європейці «будуть поруч».

«Щойно мир буде укладено, Росія повернеться до своїх справ, так само як і Україна та Європа», — додав американський лідер.

Він вважає, що Путін теж прийме присутність європейських миротворчих військ в Україні. Французький президент Емманюель Макрон додав, що питання «стримування» має бути пріоритетним, щоб уникнути російської агресії в майбутньому.

«Ми готові надати Україні гарантії безпеки», — наголосив він.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

Під час Мюнхенської безпекової конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси будуть враховані. Він додав, що однією з причин, чому попередні мирні переговори провалилися, було те, що до них залучали надто багато країн.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки.

Швейцарія заявила, що може надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо надійде відповідне прохання й уряд погодиться.