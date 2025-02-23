Швейцарія не виключає відправки в Україну кількох сотень миротворців

Новини

Getty Images / «Бабель»

Швейцарія може надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо надійде відповідне прохання і уряд погодиться.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі, передає Reuters.

«Ми, ймовірно, могли б направити близько 200 солдатів протягом 9—12 місяців», — сказав Зюсслі, підкресливши, що це буде питанням уряду і парламенту.

Розмови про введення миротворців наразі є суто гіпотетичними, оскільки залишається незрозумілим, як розвиватиметься ситуація між Росією та Україною, додав Зюсслі.

«Миру ще немає, і не було жодного запиту з боку ООН», — зазначив він.

Нейтральна Швейцарія бере участь у кількох миротворчих місіях по всьому світу, найбільша з яких — у Косові, де її солдати підтримують сили НАТО.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

Під час Мюнхенської безпекової конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси будуть враховані. Він додав, що однією з причин, чому попередні мирні переговори провалилися, було те, що до них залучали надто багато країн.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки.