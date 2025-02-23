У Німеччині стартували вибори до Бундестагу

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У Німеччині у неділю, 23 лютого, почалися дострокові вибори до Бундестагу.

Про це пише Deutsche Welle.

Взяти участь у голосуванні можуть понад 59 мільйонів громадян Німеччини. Цього дня в країні працюють близько 65 тисяч виборчих дільниць. Виборчих округів у Німеччині — 299. У виборчих перегонах беруть участь 29 партій.

Згідно з опитуваннями, проведеними напередодні виборів, найбільша підтримка респондентів була у консервативного блоку ХДС/ХСС, який висунув своїм кандидатом у канцлери Фрідріха Мерца.

На другому місці, за опитуваннями, розташовувалася ультраправа «Альтернатива для Німеччини», а за нею — Соціал-демократична партія Німеччини, до якої належить чинний канцлер ФРН Олаф Шольц.

Що передувало

На початку листопада 2023 року Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, звинувативши його у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його Вільної демократичної партії — вона була однією з трьох в урядовій керівній коаліції. Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Шольц ухвалив рішення через розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писали, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

Після цього у Німеччині почалась політична криза, яка врешті-решт призвела до дострокових виборів. Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр призначив дострокові вибори на 23 лютого.