У Пентагоні спростували заяви Трампа про витрачені на Україну $350 мільярдів
- Автор:
- Оля Березюк
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David B. Gleason / Flickr
Президент США Дональд Трамп стверджує, що США начебто витратили на Україну $350 мільярдів. Ця цифра значно перевищує суму, зафіксовану Міністерством оборони та міжвідомчою наглядовою групою, яка відстежує асигнування США Україні.
Про це журналістам «Голосу Америки» повідомили в Пентагоні та міжвідомчій наглядовій групі, яка відповідає за представлення звітів Конгресу.
З моменту незаконного вторгнення Росії в лютому 2022 року Конгрес США виділив Україні близько $183 мільярдів, за даними міжвідомчої наглядової групи.
З них Пентагон підтвердив, що США надіслали Україні військової допомоги $65,9 мільярда, і ще $3,9 мільярда, які Конгрес санкціонував у вигляді військової допомоги Києву, залишаються невитраченими.
Близько $58 мільярдів зі $183 мільярдів загальної допомоги Україні було витрачено у США. Ці кошти були спрямовані безпосередньо на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом заміни старої зброї, переданої Києву, на нову зброю американського виробництва, або шляхом прямих інвестицій у промисловість.
- 19 лютого Трамп заявив, що США витратили на Україну $350 мільярдів. Зеленський того ж дня казав, що США дали Україні близько $67 мільярдів на зброю і $31,5 мільярда прямої фінансової допомоги в бюджет.