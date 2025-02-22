Bloomberg: ЄС готує пакет військової допомоги Україні на €20 мільярдів

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Європейський Союз готує пакет додаткової військової підтримки для України приблизно на €20 мільярдів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Ініціатива передбачає передачу артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, ударних ракет високої точності, безпілотників, а також іншої зброї.

Ініціатива відкрита для внесків у натуральній та грошовій формі від держав-членів ЄС і союзників-однодумців. Євросоюз хоче погодити ініціативу на зустрічі міністрів закордонних справ блоку, яка відбудеться 24 лютого. Хоча можливі затягування — через очікуваний супротив Угорщини та зосередження Німеччини на виборах у країні, які пройдуть уже 23 лютого.

Bloomberg зазначає, що Європейський Союз квапиться надати Україні необхідну допомогу та гарантії безпеки, оскільки побоюється швидкої мирної угоди з Росією, яку просуває президент США Дональд Трамп.

Переговори про мир

12 лютого президент США Дональд Трамп подзвонив лідеру РФ Володимиру Путіну і сказав, що вони домовилися негайно розпочати мирні переговори. Тоді міністри закордонних справ України, Великої Британії і країн ЄС заявили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

На Мюнхенській безпековій конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси врахують. Зараз Дональд Трамп вважає, що президенту України Володимиру Зеленському «не дуже важливо бути на зустрічах».

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

FT зазначало, що США попросили європейські країни представити детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки. Сполучені Штати хочуть розрахувати готовність Європи захистити Україну після мирного врегулювання та визначити ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою. Натомість США запитують, чого Європа за це хоче від Вашингтону.