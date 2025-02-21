Болгарські військові не воюватимуть в Україні — парламент підтримав декларацію

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Парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях на території України.

Про це повідомляє місцева служба «Радіо Свобода».

Декларацію підтримали 204 депутати. Її внесли на розгляд після дискусій Великої Британії, США та країн Європейського Союзу про те, що присутність європейських військових могла би бути гарантією безпеки для України, якщо Київ і Москва підпишуть мирну угоду.

Вашингтон розіслав союзникам по НАТО запитання про їхні плани та ідеї щодо безпеки України після завершення війни. Тоді президент Румен Радев виступив проти відправки болгарських військових в Україну. З ним погодилися міністр оборони Атанас Запрянов і міністр закордонних справ Георг Георгієв.

У схваленій депутатами декларації також йдеться про те, що Болгарія закликає до «встановлення міцного і справедливого миру в Україні» та до того, що в переговорах мають брати участь «усі зацікавлені сторони», зокрема Софія.

Автори декларації від правлячої коаліції зазначили, що мета документа — «заспокоїти» своїх громадян.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

На Мюнхенській безпековій конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси врахують. Він додав, що однією з причин, чому попередні мирні переговори провалилися, було те, що до них залучали надто багато країн.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни представити детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки. Сполучені Штати хочуть розрахувати готовність Європи захистити Україну після мирного врегулювання та визначити ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою. Натомість США запитують, чого Європа за це хоче від Вашингтону.