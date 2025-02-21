Німеччина посилить тиск на США через їхню позицію щодо України

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Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла сильніший тиск на Вашингтон, щоб американський уряд зіткнувся з наслідками своєї політики.

Про це повідомляє німецька газета Berliner Morgenpost.

Бербок вважає необхідним вжити таких заходів, зокрема, у звʼязку з переговорами між США і Росією стосовно України.

«Ми посилюємо тиск на американців, щоб вони втратили якомога більше, якщо перестануть виступати на боці ліберальних демократій Європи», — сказала посадовиця.

На її думку, заради миру потрібен новий «переломний момент», як на початку повномасштабного вторгнення в Україну майже три роки тому. Очільниця МЗС застерегла від шантажу під час перемовин.

«Фіктивний мир, який є шантажем або капітуляцією — це не мир, навпаки, це подальша підготовка до ще більшої війни й насильства. Ніхто не може розвʼязувати питання війни й миру над головами українців або нас, європейців, — і це чітка позиція Німеччини», — додала Анналена Бербок.

Крім того, міністерка назвала «абсурдною» заяву президента США Дональда Трампа про те, що Володимир Зеленський нібито є диктатором.

Що відбувається між Трампом і Зеленським

Президент США Дональд Трамп після того, як американська й російська делегації провели перші перемовини в Саудівській Аравії без участі українців і європейців, стверджував, що Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував дослідження, за результатами якого станом на першу половину лютого 2025 року Зеленському довіряють 57% українців.

Президент України зреагував і сказав, що Трамп перебуває в «колі дезінформації».

Згодом Дональд Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів», який нібито вмовив США «витратити $350 мільярдів на війну, яку неможливо виграти та яка ніколи не повинна була початися». Трамп заявив, що «Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована» і в нього лишається мало часу.