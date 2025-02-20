Підтримка України та гарантії безпеки. Ось як пройшла зустріч Зеленського і посланця США Келлога

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Президент України Володимир Зеленський 20 лютого зустрівся зі спеціальним представником США Кітом Келлогом. Вони детально обговорили дієві гарантії безпеки для України.

Про це повідомила пресслужба президента.

Також на зустрічі обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх українських полонених.

«Хороша розмова, багато деталей. Вдячний Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу», — підсумував Зеленський.

Зеленський зазначив, що Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру — але він має бути надійним і тривалим. Тож, за його словами, Україна готова до «сильної та корисної» угоди зі США у сфері інвестицій та безпеки.

«Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7», — наголосив президент України.

Що за угода

Президент США Дональд Трамп 9 лютого заявив, що має конкретний план закінчення війни. Він хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільярдів про доступ до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в потенційній мирній угоді.

Проєкт угоди привіз в Україну очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент. Зеленський казав, що Київ відкритий до партнерства в цьому питанні, однак угоди щодо цього він не підписав, бо вона не передбачала гарантій безпеки для України.

«Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано. До речі, ми цього не боїмось і я готовий до публічності цього документа. Я сказав міністру фінансів США, що цей документ не готовий. Поза моїх можливостей, поза моїх повноважень, поза Конституцією України й всього законодавства все, що там написано», — розповів Зеленський.

Після цього Трамп зазначив, що хоче відновити угоду про рідкоземельні мінерали з Україною.