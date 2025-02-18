Франція збирає другу термінову зустріч стосовно України — цього разу з іншими лідерами

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Франція планує провести другу зустріч із західними лідерами, щоб обговорити Україну та європейську безпеку. Туди запросили європейські країни, які не були присутні на попередній зустрічі, а також Канаду.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Серед запрошених на другу зустріч — Норвегія, Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія. Деякі з лідерів цих країн можуть приєднатися по відеозвʼязку.

Президент Франції Емманюель Макрон організував першу екстрену зустріч з лідерами ЄС 17 лютого на тлі того, що США оголосили про початок переговорів з Росією про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва.

Учасниками першої зустрічі були президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, премʼєр-міністри Данії, Іспанії та Польщі Метте Фредеріксен, Педро Санчес і Дональд Туск, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Одним з ключових питань стала відправка військ до України для контролю за можливою мирною угодою. Це також було головною суперечкою вечора. Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

На Мюнхенській безпековій конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси будуть враховані. Він додав, що однією з причин, чому попередні мирні переговори провалилися, було те, що до них залучали надто багато країн.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни представити детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки. Сполучені Штати хочуть розрахувати готовність Європи захистити Україну після мирного врегулювання та визначити ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою.