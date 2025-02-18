Принц Саудівської Аравії хотів запросити Зеленського на переговори, але США та РФ були проти

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Спадкоємний принц та прем’єр-міністр Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман хотів, щоб Володимир Зеленський був присутній на переговорах 18 лютого. Однак американська й російська сторони наполягли на зустрічі без українців.

Про це повідомляє Bloomberg.

Двостороння зустріч в Ер-Ріяді посилила занепокоєння стосовно зближення лідера США Дональда Трампа з Росією, пише видання. Після переговорів країну мав відвідати президент України, однак несподівано він переніс свій візит.

Під час спільного з турецьким президентом Реджепом Ердоганом спілкування з журналістами Зеленський заявив, що переніс візит на 10 березня 2025 року. Він вкотре зауважив, що перемовини в арабській країні стали для української сторони «сюрпризом».

Мухаммед ібн Салман планує поінформувати українського лідера про роль королівства в організації переговорів і про свої розмови з офіційними особами Москви й Вашингтону.