G7 може посилити обмеження ціни на російську нафту — хоче спонукати Москву до миру

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Країни «Великої сімки» (G7) розглядають можливість колективної адаптації верхньої межі ціни на російську нафту, щоб зменшити доходи Москви.

Про це повідомляє Bloomberg.

Союзники G7 можуть доручити своїм міністрам фінансів колективно переглянути граничну вартість сирої нафти — зараз вона зберігається на рівні $60 за барель. Рішення могло б стимулювати Кремль до переговорів про повноцінний мир в Україні, пише Bloomberg.

Поки що незрозуміло, чи всі партнери організації одноголосно підтримують документ. Імовірно, його змінюватимуть, оскільки дипломати продовжують переговори. За планом, G7 вийде з офіційною заявою 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Того ж дня союзники хочуть зустрітися з Володимиром Зеленським.

У документі країни підкреслюють, що закликатимуть до справедливого та довготривалого миру в Україні. Вони вважають, що будь-які перемовини мають відбуватися за участі Києва та залишати можливість для євроатлантичної інтеграції держави.

Обмеження для російської нафти

На початку грудня 2022 року члени G7, а також Австралія та Європейський Союз обмежили ціну на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели нову цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил. Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот.

У липні 2024 року премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». Деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші перевозять зброю до Росії. За допомогою тіньового флоту РФ щодня транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти, що дає великі прибутки Кремлю. У 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 мільярдів.

У грудні українська розвідка зібрала досьє на 238 суден та 31 капітана, які належать до тіньового флоту, за допомогою якого Росія та Іран обходять нафтові санкції та доставляють підсанкційну нафту.

8 січня стало відомо, що китайська компанія Shandong Port Group заборонила танкерам, що потрапили під санкції США, заходити у свої порти в східній китайській провінції Шаньдун. Порти цієї компанії є основними терміналами для імпорту підсанкційної нафти.

10 січня США ввели масштабний пакет санкцій проти російських нафтових компаній. Під обмеження потрапили 184 російські танкери, зокрема з тіньового флоту РФ.