FT: Макрон пропонував розмістити миротворців за лінією фронту в Україні, чотири країни відмовилися

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Президент Франції Емманюель Макрон на екстреній зустрічі лідерів країн ЄС у Парижі пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній.

Про це пише Financial Times.

Однак у відповідь Німеччина, Італія, Іспанія та Польща висловилися проти того, аби відправляти свої війська. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав таку дискусію «вкрай недоречною та абсолютно передчасною», оскільки війна в Україні все ще триває.

«Дискусія абсолютно передчасна, і зараз не найкращий час для неї», — сказав Шольц.

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила колегам-лідерам, що вона вагається щодо відправки європейських військ в Україну, назвавши цей варіант «найскладнішим і найменш ефективним» з усіх можливих.

Премʼєр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер заявив, що «готовий розглянути можливість введення британських військ в Україну разом з іншими, якщо буде досягнута довгострокова мирна угода». Однак він додав, що для цього повинна бути підтримка з боку США, оскільки гарантія безпеки від Штатів — єдиний ефективний спосіб стримати Росію від повторного нападу.

Премʼєрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що вона «відкрита для обговорення багатьох різних речей», таких як розгортання військ.

Іспанія висловила скептицизм щодо введення військ в Україну до Паризького саміту. «Наразі ніхто не розглядає можливість введення військ в Україну», — сказав міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.