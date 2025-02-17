WP: Європа може відправити в Україну до 30 тисяч військових як сили стримування

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Європейські країни міркують над відправкою в Україну десятків тисяч військовослужбовців для стримування агресії РФ.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як пише видання, партнери розробляють стратегію виряджання військ в Україну в межах угоди про припинення вогню. Президент Франції Емманюель Макрон 17 лютого скликає зустріч європейських лідерів у Парижі. Там обговорять конкретніші плани підтримки Києва та намагатимуться дійти згоди стосовно розгортання армії, додає WP.

Попри те, що Вашингтон виключив можливість введення американського контингенту в Україну, команда Трампа начебто не виключає перспективу підтримки європейських сил. Посадовці хочуть дізнатися, що саме їм готові запропонувати.

Запити країн стосуються, зокрема, розвідувальних можливостей та прикриття з повітря або допомоги з засобами ППО, кажуть поінформовані джерела The Washington Post.

Плани передбачають також залучення сил стримування — кількох бригад чисельністю від 25 до 30 тисяч військовослужбовців. Військові країн Європи перебуватимуть не вздовж лінії зіткнення, але «будуть готові продемонструвати силу», якщо Росія знову наступатиме. Ці підрозділи за потреби можуть отримати підмогу й наростити оборону.

Франція просунулася глибше у плануванні. За оцінками, вона може виділити близько 10 тисяч солдатів. Інші союзники, за словами джерел, поки що почуваються неспокійно з цього питання або мають труднощі через обмежені військові ресурси.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

Під час Мюнхенської безпекової конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси будуть враховані. Він додав, що однією з причин, чому попередні мирні переговори провалилися, було те, що до них залучали надто багато країн.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки. Сполучені Штати хочуть розрахувати готовність Європи захистити Україну після мирного врегулювання, визначити ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою.

У понеділок, 17 лютого, у Парижі відбудеться саміт європейських лідерів, який скликав президент Франції Емманюель Макрон. Британський премʼєр там також буде.

Як зазначало видання The Guardian, очікують, що меседжі зустрічі британський премʼєр пізніше передасть президенту США Дональду Трампу, з яким він також має зустрітися у Вашингтоні протягом тижня.

Офіційно не повідомляли, хто стане учасником саміту, проте медіа писало, що участь також мають взяти генеральний секретар НАТО Марк Рютте та лідери Німеччини, Італії та Польщі.

Дискусія про можливість відправки європейських військових в Україну почалася на початку 2024 року, після заяв президента Франції Емманюеля Макрона. У лютому він заявив, що в майбутньому не слід виключати відправку військ країн НАТО в Україну. А в червні низка медіа з посиланням на джерела писала, що Макрон шукає союзників для відправки інструкторів до України й хоче створити коаліцію. Офіційно в ЄС цю ідею не підтримали.