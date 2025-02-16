У Парижі підтвердили саміт «головних європейських країн», де обговорять війну в Україні

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Президент Франції Емманюель Макрон збере в Парижі лідерів «головних європейський країн», щоб обговорити безпеку Європи й війну в Україні.

Це підтвердив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, але не уточнив, хто мається на увазі під «головними» державами. За даними The Guardian, у Париж прибудуть генеральний секретар НАТО Марк Рютте та лідери Німеччини, Італії, Великої Британії та Польщі.

Зустріч відбудеться наступного дня після завершення Мюнхенської конференції з безпеки, на якій віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає переговори про завершення війни без участі європейців.

Жан-Ноель Барро зазначив, що «тільки українці можуть вирішити припинити війну, і ми будемо їх підтримувати, поки вони не ухвалять це рішення. [Українці] ніколи не зупиняться, поки не будуть впевнені, що запропонований їм мир буде тривалим», а гарантії безпеки — надійними.

«Хто дасть гарантії? Це будуть європейці. Так, європейці так чи інакше будуть залучені до дискусій [стосовно завершення війни]», — резюмував міністр.

Участь Європи у врегулюванні війни в Україні

Після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

Під час Мюнхенської безпекової конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси будуть враховані. Він додав, що однією з причин, чому попередні мирні переговори провалилися, було те, що до них залучали надто багато країн.

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.

FT зазначало, що США попросили європейські країни надати детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки. Сполучені Штати хочуть розрахувати готовність Європи захистити Україну після мирного врегулювання, визначити ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою.