Завод з виробництва боєприпасів Rheinmetall в Україні почне працювати у 2026 році

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Завод боєприпасів Rheinmetall в Україні, який все ще будується, почне працювати у 2026 році.

Про це гендиректор німецької збройової компанії Армін Паппергер розповів в інтервʼю DW.

«Завод з виробництва боєприпасів почне працювати тільки 2026 року. Як я вже говорив, у нас були затримки», — сказав глава Rheinmetall.

Паппергер наголосив, що Rheinmetall не відмовиться від планів інвестувати в Україну.

«Ми тримаємо своє слово. Наша стратегія — побудувати в Україні три заводи, і це не залежить від того, буде війна чи ні», — зазначив він.

За його словами, будівництво нових заводів у Німеччині відбувається набагато швидше, оскільки більшість бюрократичних перепон було усунуто. Наприклад, для заводу з виробництва комплектуючих для F-35 і найбільшого в Європі заводу з виробництва боєприпасів у Нижній Саксонії дозволи надали протягом лише кількох тижнів.

В Україні процес поки що йде повільніше, наголосив Паппергер.

«Ми вирішили створити підприємство з часткою 51% у Rheinmetall, що раніше в Україні було неможливо, — державні підприємства повинні були володіти контрольним пакетом. Але я сказав, що буду інвестувати тільки за наявності у нас контрольного пакета. Цей процес зайняв кілька місяців», — розповів глава німецької компанії.