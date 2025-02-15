Завод з виробництва боєприпасів Rheinmetall в Україні почне працювати у 2026 році
- Автор:
- Оля Березюк
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Завод боєприпасів Rheinmetall в Україні, який все ще будується, почне працювати у 2026 році.
Про це гендиректор німецької збройової компанії Армін Паппергер розповів в інтервʼю DW.
«Завод з виробництва боєприпасів почне працювати тільки 2026 року. Як я вже говорив, у нас були затримки», — сказав глава Rheinmetall.
Паппергер наголосив, що Rheinmetall не відмовиться від планів інвестувати в Україну.
«Ми тримаємо своє слово. Наша стратегія — побудувати в Україні три заводи, і це не залежить від того, буде війна чи ні», — зазначив він.
За його словами, будівництво нових заводів у Німеччині відбувається набагато швидше, оскільки більшість бюрократичних перепон було усунуто. Наприклад, для заводу з виробництва комплектуючих для F-35 і найбільшого в Європі заводу з виробництва боєприпасів у Нижній Саксонії дозволи надали протягом лише кількох тижнів.
В Україні процес поки що йде повільніше, наголосив Паппергер.
«Ми вирішили створити підприємство з часткою 51% у Rheinmetall, що раніше в Україні було неможливо, — державні підприємства повинні були володіти контрольним пакетом. Але я сказав, що буду інвестувати тільки за наявності у нас контрольного пакета. Цей процес зайняв кілька місяців», — розповів глава німецької компанії.
- Rheinmetall — один з найбільших виробників військової техніки й озброєння в Німеччині та Європі. Компанія планує відкрити в Україні виробництво бронетехніки, зокрема танків, боєприпасів і ППО. За даними Agence France Press, Rheinmetall хоче збудувати в Україні щонайменше чотири заводи.
- «Укроборонпром» і Rheinmetall уже створили спільне підприємство для обслуговування та ремонту західної техніки, переданої Києву. Очікується, що першими на заводах створюватимуть БТР Fuchs і БМП Lynx.
- У липні 2024-го концерн офіційно отримав замовлення від українського уряду на будівництво заводу боєприпасів. Там планують виробляти, зокрема, артилерійські снаряди калібру 155 мм.