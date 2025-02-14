Bloomberg назвав російських переговорників про мир в Україні

Новини

Переговори про мир в Україні з українською стороною і командою Дональда Трампа вестимуть помічник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков, директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін і голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Видання називає переговорників, яких збирає Путін, «командою важковаговиків із багаторічним досвідом ведення переговорів».

Ушаков був постійним представником Росії при Організації з безпеки і співробітництва в Європі в 1996—1998 роках, а з 1998 до 2008 року — послом у США. У 2008—2012 роках він обіймав посаду заступника голови апарату російського уряду, а з 2012 року — помічник Путіна із зовнішньої політики. Він брав участь у переговорах з Україною у 2022 році в Стамбулі.

Наришкін — давній знайомий Путіна, ще з Ленінградського управління КДБ. З 2016 року він очолює Службу зовнішньої розвідки Росії. Він теж брав участь у переговорах з Україною 2022 року.

Кирило Дмитрієв очолює Російський фонд прямих інвестицій і входить до правління «Іннопрактики», яку очолює молодша дочка Путіна Катерина Тихонова. Він одружений на подрузі Тихонової Наталії Поповій — ця дружба зробила його впливовим у Кремлі, писала Financial Times. Дмитрієв, як писав Reuters із посиланням на джерела, брав участь у переговорах про звільнення засудженого в Росії та виданого цього тижня США американського вчителя Марка Фогеля.

За словами співрозмовника Bloomberg, інші учасники переговорної групи 2022 року можуть приєднатися до нових переговорів пізніше. Вони будуть переважно допомагати в переговорах із представниками України, серед них може бути помічник президента Володимир Мединський — голова російської переговорної групи у 2022 році.

Російська команда може бути на задньому плані, коли має справу з більш непередбачуваним президентом США Дональдом Трампом. Його нестандартні ідеї та випадкова войовничість є різким відхиленням від лінії попередньої демократичної адміністрації.