У Молдові знайшли дрони після російської атаки на Україну

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Поліція Молдови

Поліція Молдови знайшла на території країни два дрони після російської масованої атаки на Україну.

Один з дронів упав у полі біля села Чумай Тараклійського району, другий вибухнув у полі за 1,5 км від міста Чадир-Лунга.

Унаслідок падіння дронів ніхто не постраждав. Місцевість, де їх знайшли, ізолювали, а фахівці вивчають уламки.

«За попереднім розслідуванням, знайдені фрагменти в Чадир-Лунзі належать російському дрону», — повідомили в Генеральному інспектораті поліції Молдови.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що цей інцидент — нагадування, що Росія не поважає кордони інших держав і «сіє терор». Вона закликала припинити війну в Україні.

У ніч на 13 лютого Росія атакувала Україну 140 безпілотниками. Під атакою був і південь України, що межує з Молдовою. На Одещині, в Ізмаїльському районі, через дронову атаку постраждала жінка, також пошкоджена портова інфраструктура. Імовірно, Росія цілила по українському порту Рені.

Після російської атаки, зафіксованої о 23:05, прикордонний пункт пропуску «Рені — Джурджулешти» призупиняв роботу, а всіх працівників евакуювали.