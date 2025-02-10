ХАМАС відкладає наступний обмін заручниками з Ізраїлем

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Палестинське угруповання ХАМАС має намір відкласти наступний обмін заручниками й полоненими з Ізраїлем, який запланований на суботу, 15 лютого.

Про це повідомив речник ХАМАС, передає The Times of Israel.

Речник стверджує, що Ізраїль нібито не виконав своїх зобов’язань за поточною угодою про перемирʼя, а його армія перешкоджає надходженню гуманітарної допомоги до сектору Гази.

Тому ХАМАС вимагає компенсації за ймовірні порушення Ізраїлем режиму припинення вогню, і якщо цього не отримає, то не не звільнить заручників.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Медіа писали, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених.

Уже відбулося пʼять обмінів заручниками. Зараз Ізраїлю повернули 21 заручника із 33, яких мають звільнити на першому етапі угоди. Ізраїль каже, що вісім заручників із тих, кого мали звільнити, померли.