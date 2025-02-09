У 2024 році КНДР відправила в Росію понад 13 тисяч робітників

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Reuters

Північна Корея у 2024 році відправила тисячі робітників у Росію попри резолюцію Ради Безпеки ООН, яка не дозволяє цього. Громадян КНДР відправляли на будівельні майданчики через те, що у РФ бракує живої сили, бо чоловіки воюють проти України.

Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, посилаючись на дані Національної розвідувальної служби Південної Кореї.

Так, у 2024 році у Росію приїхав 13 221 північнокорейський громадянин. Це орієнтовно в 12 разів більше, ніж у 2023 році.

Зокрема, йдеться про 7 887 людей, які приїхали нібито з освітньою метою. Північна Корея та Росія можуть використовувати студентські візи, щоб працівники вʼїжджали на територію РФ, пише Yonhap.

За резолюцією Ради Безпеки ООН, яку схвалили у 2017 році як відповідь на випробування зброї Північною Кореєю, КНДР не має права відправляти своїх громадян на роботу в інші країни. Усі північнокорейські робітники мали повернутися до КНДР до грудня 2019 року.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені. Розвідка Південної Кореї вважає, що у війні загинули 300 солдатів, а майже 2 700 дістали поранень.

Уперше про те, що Сили оборони взяли в полон військових КНДР, Зеленський повідомив 27 грудня 2024 року, але тоді вони померли через поранення. Вдруге північнокорейські військові потрапили в полон у січні 2025-го. Україна готова їх обміняти на своїх військових.

За даними очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, станом на лютий 2025 року 8 тисяч північнокорейських бійців досі воюють на Курщині, але в скороченому складі.