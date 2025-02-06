Трамп заявив, що Ізраїль міг би передати Газу США після завершення бойових дій

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Президент США Дональд Трамп написав, що після завершення боїв Ізраїль міг би передати сектор Гази Сполученим Штатам. Він наголосив, що для цього «ніякі солдати США не потрібні».

За словами американського президента, тоді США могли б разом з чудовими командами розробників з усього світу розпочати там «будівництво того, що стане однією з найбільших і найвидовищніших розробок такого роду на Землі».

Дональд Трамп переконаний, що тоді б ситуація в регіоні нормалізувалася.

Напередодні на пресконференції з премʼєром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Трамп заявив, що США «візьмуть сектор Гази під свій контроль». Він зазначив, що нині анклав непридатний для життя через бойові дії, а його жителям потрібно надати інше місце, де вони «зможуть бути щасливими».

Він вважає, що в палестинців немає іншого вибору, окрім як покинути прибережну смугу. Вона потребує відновлення після майже 16 місяців руйнівної війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

Трамп також заявив, що очікує від США «довгострокового володіння» сектором Гази, і додав, що це створить «тисячі робочих місць». У відповідь на його ідею Нетаньягу сказав, що Трамп «мислить нестандартно» і «виявляє готовність порушити традиційне мислення».

Однак цю ініціативу американського президента розкритикували лідери багатьох країн світу.

Уряд Саудівської Аравії наголосив, що відмовиться від будь-яких спроб витіснити палестинців з їхньої землі, і заявив, що не встановить відносин з Ізраїлем без створення палестинської держави.

«У пошуках рішень щодо Гази ми не повинні погіршувати проблему. Життєво важливо залишатися вірними основам міжнародного права. Необхідно уникати будь-яких форм етнічних чисток», — написав після заяви американського президента генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Примусове переміщення населення Гази, імовірно, буде порушенням міжнародного права, писало Reuters.

6 лютого ізраїльській міністр Кац доручив ЦАХАЛ розробити план, який дасть змогу жителям сектора Гази, які бажають покинути анклав, безперешкодно це зробити.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Медіа пишуть, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених. Уже відбулося чотири звільнення заручників.