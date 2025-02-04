Авіакатастрофа в Актау. У Казахстані опублікували попередній звіт і показали пошкодження літака сторонніми елементами

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Міністерство транспорту Казахстану опублікувало попередній звіт щодо аварії літака Azerbaijan Airlines біля міста Актау.

У документі зазначили, що початковий огляд фрагментів літака після аварії виявив «безліч наскрізних і ненаскрізних пошкоджень різної величини та форми» у хвостовій частині, на лівому двигуні та лівому крилі. У деяких місцях пошкодження мають правильну прямокутну форму.

Фахівці дістали з літака значну кількість сторонніх обʼєктів, їх направили на додаткову експертизу.

Також у звіті є витяг із запису переговорів пілотів із диспетчерами та всередині кабіни. З цих переговорів випливає, що над Грозним у літака перестали функціонувати датчики GPS. Пілоти отримали дозвіл на посадку в Грозному, але не змогли посадити судно.

Близько 05:13 на записах бортових самописців зафіксовано два «звукові удари». Відключився автопілот та інші системи, став падати тиск і почалась розгерметизація кабіни. Пілотам здавалось, що в літак потрапили птахи.

У звіті наведені слова бортпровідника, який повідомив, що в салоні «вибухнули два сидіння». Судячи з розмови з диспетчерами, пілоти вирішили, що це вибухнули кисневі балони.

Пілоти хотіли спробувати сісти в Мінеральних Водах, Баку або Махачкалі, але, запросивши метеодані, вирішили сідати в Актау.

Що передувало

Авіакатастрофа сталась у Казахстані вранці 25 грудня. Літак Azerbaijan Airlines, який виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Росії, впав біля казахстанського міста Актау.

На борту літака було 67 людей, з них пʼятеро — члени екіпажу. З них 38 людей загинули.

За даними джерел Euronews в азербайджанському уряді, причиною авіатрощі стала російська ракета класу «земля — повітря». Ракету начебто випустили по рейсу J2-8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним. Під час польоту ракета вибухнула, а її осколки влучили в літак.

27 грудня Azerbaijan Airlines заявила, що, попередньо, причиною катастрофи став «фізичний і технічний зовнішній вплив».

28 грудня Путін вибачився за «трагічний інцидент» з літаком Azerbaijan Airlines, однак прямо не взяв відповідальність за катастрофу.