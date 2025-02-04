У Австралії частково заборонили китайський чат-бот DeepSeek

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Австралія заборонила китайський застосунок із вбудованим штучним інтелектом DeepSeek для всіх урядових систем і пристроїв. Це зробили з міркувань національної безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк заявив у заявив: спецслужби країни виявили, що технологія становить неприйнятний ризик.

Це, за його словами, не повʼязано з тим, що додаток китайський. Підхід уряду був «незалежним від країни та зосереджений на ризику для уряду Австралії та наших активів», наголосив міністр.

«Штучний інтелект — це технологія, яка має потенціал і можливості, але уряд без вагань діятиме, коли наші агентства виявлять загрозу національній безпеці», — сказав Берк.

Заборона не поширюється на приватних користувачів, але політик закликав австралійців «захистити свою конфіденційність».

До цього у Тайвані усім державним установам і підприємствам критичної інфраструктури заборонили користуватися новим китайським чат-ботом.

DeepSeek заборонили також в Італії. Чат-бот відмовився розкрити місцевому регулятору інформацію, які саме персональні дані користувачів збирає, і сказав, що європейське законодавство на них не поширюється.

Пентагон і Конгрес США теж заборонили своєму персоналу використовувати DeepSeek. За кілька днів до цього Військово-морські сили США теж заборонили будь-яке використання DeepSeek через можливі проблеми безпеки та етичні ризики.

Що таке DeepSeek

27 січня DeepSeek обійшов ChatGPT і став найпопулярнішим безплатним застосунком в App Store. Того ж дня на китайський чат-бот скоїли масштабну кібератаку.

Компанію DeepSeek у 2023 році заснував 40-річний Лянь Веньфенг, випускник факультету інформаційної та електронної інженерії. Він створив магазин чипів Nvidia A100, які зараз заборонено експортувати в Китай. Медіа припускають, що це могло спонукати його запустити DeepSeek, поєднавши ці чипи з дешевшими, нижчого класу, які все ще доступні для імпорту.

DeepSeek працює на основі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. Деякі фахівці кажуть, що цю модель розробили менш ніж за $6 мільйонів — конкуренти витрачають значно більші суми. Інші спеціалісти, утім, заперечують таку інформацію.

Компанія OpenAI — творець чат-бота на основі штучного інтелекту ChatGPT — 29 січня заявила, що китайські компанії «постійно» намагаються використати американських конкурентів, щоб вдосконалити свої моделі ШІ.