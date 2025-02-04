Розвідка Південної Кореї: Солдати з КНДР не беруть участі у боях на Курщині з середини січня

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Розвідка Південної Кореї підтвердила, що солдати з КНДР не беруть участі у боях на Курщині з середини січня 2025 року.

Про це пише південнокорейське агентство Yonhap.

Найімовірнішою причиною відведення військ КНДР з лінії фронту є високий рівень втрат. Однак точну причину ще встановлюють.

За оцінками, Північна Корея відправила воювати проти України близько 11 тисяч військових. Зараз 300 з них вважають убитими, а ще близько 2 700 — пораненими, каже розвідка Південної Кореї.

Американська газета The New York Times наприкінці січня писала, що Північна Корея відправить Росії підкріплення за два місяці.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені. Розвідка Південної Кореї вважає, що у війні загинули 300 солдатів, а близько 2 700 отримали поранення.

Уперше про те, що Сили оборони взяли в полон військових КНДР, Зеленський повідомив 27 грудня 2024 року, але тоді вони померли через поранення. Вдруге північнокорейські військові потрапили в полон у січні 2025-го. Україна готова їх обміняти на своїх військових.