«Це не диверсія». Швеція відпустила судно, яке підозрювала в обриві кабелю в Балтійському морі

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Шведська прокуратура не виявила ознак диверсії в інциденті з пошкодженням підводного кабелю в Балтійському морі між Швецією та Латвією. Тому Стокгольм відпустив арештоване судно, яке підозрювали в причетності до інциденту.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Швеції.

Правоохоронці встановили, що обрив стався через погоду, недоліки обладнання та кваліфікацію моряків.

За словами старшого прокурора відділу національної безпеки Матса Люнгквіста, після допитів, вивчених доказів та оглядів стало зрозуміло, що арештоване судно було причиною обриву кабелю, однак це не диверсія.

Що сталося

Вранці 26 січня в Балтійському морі стався обрив підводного волоконно-оптичного кабелю, який належить Латвійському радіо (LVRTC).

Шведська прокуратура почала розслідувати диверсію на кабелі та затримала судно, зареєстроване на Мальті, що вийшло з російського порту Усть-Луга 24 січня і на момент інциденту рухалося між шведським островом і Латвією.

Згодом Норвегія на запит Латвії заарештувала норвезьке судно Silver Dania з повністю російським екіпажем, яке підозрювали в причетності до інциденту. Однак поліція не знайшла доказів, що могли б повʼязати Silver Dania з обривом, і відпустила його.